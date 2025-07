Anfang Juli brannten 24 Hektar rund um Calbe ab. Auslöser war ein heiß gelaufenes Rad an einem Güterwaggon. Auf die Umstände kommt es an, ob es nun für die Bahn teuer wird.

Rund 180 Einsatzkräfte kämpften am Mittwoch, 2. Juli, gegen die Flammen entlang der Bahnstrecke bei Calbe. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob die Deutsche Bahn für die Einsatzkosten aufkommen muss.

Calbe. - Nach dem großen Flächenbrand bei Calbe am Mittwoch, ausgelöst durch eine defekte Bremse an einem Güterzugwagen, prüft die Stadtverwaltung, ob die Kosten für den Einsatz der Feuerwehr der Bahn in Rechnung gestellt werden. Das bestätigte Bürgermeister Sven Hause auf Nachfrage. Er zeigte sich nach dem Einsatz sehr beeindruckt von der Vielzahl der Einsatzkräfte, die bei Calbe eine noch größere Ausbreitung des Flächenbrandes verhindert hatten.