Ritterspiele, Spielmannslieder und Gaukler können in Kalbe erst wieder im nächsten Jahr bestaunt werden. Das Burgfest fällt dieses Jahr aus.

Kalbe l Das diesjährige Kalbenser Burgfest, das am Sonnabend, 12. September, auf dem Gelände der Wasserburg stattfinden sollte, muss ausfallen. Dies teilen die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereines Kalbe und des Burgfestkomitees mit. „Es sollte eine gelungene Wiederholung des Festes vor zwei Jahren werden. Viele Künstler und Schausteller hatten bereits zugesagt“, berichten die Veranstalter.

So wurden Hexe Ambrosia, der Heimatverein „Hennigs von Treffenfeld“ aus Könnigde, die Kalbenser Feuerwehr, die Brunauer Spinnfrauen, Schmiede und Feuerschlucker erwartet. Der Verein Adrak sollte für mittelalterliche Ritterspiele sorgen. Mit dabei gewesen wären auch der Moderator Frank Tepper, die Langobarden aus Zethlingen, der Kalbenser Angelverein, die Band „Die bärtigen Burgbarden“, als Hauptband am Abend Schwarzbrand und viele weitere Akteure mehr. Aber das bleibt Kalbensern und Gästen nun verwehrt. „Corona hat uns einen Strich durch unsere Rechnung gemacht. Wir bedauern dies sehr, doch das gesundheitliche Risiko für unsere Besucher und für uns, sei es finanziell oder organisatorisch, ist einfach zu groß“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Kultur- und Heimatverein und Burgfestkomitee.

Vorbereitungen laufen weiter

Aber nach dem Burgfest ist vor dem Burgfest. So können sich Freunde des mittelalterlichen Spektakels schon einmal den 11. September 2021 vormerken. Das bisher von den Sponsoren gespendete Geld bleibt für das nächste Burgfest reserviert. Die Vorbereitungen laufen trotzdem weiter. So werden neue Burgfestbuden gebaut, die auch für andere Veranstaltungen genutzt werden können.