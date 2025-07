Kalbe/Bismark - Das ist eine stattliche Summe: Der Leaderverein namens Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altmark Mitte hat rund 4,1 Millionen Euro über die Einheitsgemeinden Bismark, Kalbe und Osterburg sowie die Verbandsgemeinden Seehausen und Arneburg-Goldbeck verteilt. Damit ist das Budget im Rahmen des zweiten sogenannten Förderaufrufs allerdings nicht einmal ausgeschöpft: Rund 4,7 Millionen Euro standen nämlich zur Verfügung.

Hinter genannter Summe stecken 43 Projekte, die der Verein mit seiner Festlegung am Montagabend in Bismark vorausgewählt hat. Im nächsten Schritt können die Projektträger nun ihre Förderanträge konkretisieren und sie bei den zuständigen Bewilligungsbehörden einreichen. Für Projekte aus dem Programm ELER ist das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark (ALFF) zuständig. Die Antragsprüfung für Projekte in den Programmen EFRE und ESF+ erfolgt durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. „Der Vereinsvorstand zeigt sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss des zweiten Förderaufrufs ... und blickt gespannt auf die bevorstehende Umsetzung der ausgewählten Projekte“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Förderfähige Projekte in der Einheitsgemeinde Kalbe

Fachwerk trifft Zukunft in altem Hofensemble in der Gerichtsstraße 17, das 2023 vom Verein Künstlerstadt Kalbe erworben worden ist und Bildungsstätte werden soll. Investition: 155.610 Euro, Förderbetrag 105.610 Euro.

Umbau und Sanierung des evangelischen Gemeindehauses, Kirchgemeinde Kalbe, Investition 89.964,07 Euro, Förderbetrag 62.974,85 Euro.

Erneuerung der Feldküche der Feuerwehr Kalbe, Träger der Maßnahme ist deren Förderverein, Investition 57.692,33 Euro, Förderbetrag 40.384,63 Euro.

Neubau eines Feuerlöschbrunnens im Ortsteil Faulenhorst, Stadt Kalbe/Milde, Investition 80.000 Euro, Förderbetrag 56.000 Euro.

Im Namen der Kunst weitere Investitionen im und am ehemaligen Gericht, das dem Verein Künstlerstadt Kalbe gehört und Ateliers und Versammlungsräume bietet, Investition 346.180 Euro, Förderbetrag 259.636 Euro.

Neueindeckung/Sanierung des Daches im Einzeldenkmal Marktstraße 9 in Kalbe, Träger sind die Inhaber des Landhotels „Zum Pottkuchen“, Investition 140.000 Euro, Förderbetrag 70.000 Euro.

Aussicht auf Weitsicht, Verein Künstlerstadt Kalbe, Vollzeit-Personalstelle einer Veranstaltungsassistenz, Investition 109.569 Euro, Förderbetrag 98.612,10 Euro.

Vergleichsweise viele Vorhaben entfallen diesmal auf einen Träger aus der Einheitsgemeinde Kalbe: den dortigen Verein Künstlerstadt. Er will mit dem Geld aus den unterschiedlichen Fördertöpfen unter anderem mehrere Bauprojekte umsetzen, aber auch eine neue Vollzeitstelle schaffen. Was die nötigen Eigenanteile betrifft, zeigt sich Vereinsvorsitzende Corinna Köbele optimistisch. Denn es gelinge immer wieder, auch dafür entsprechende Töpfe zu öffnen.

Der dritte Förderaufruf der LAG Altmark Mitte in der aktuellen Förderphase ist für Anfang Oktober 2025 geplant. Potenzielle Projektträger seien schon jetzt aufgerufen, ihre innovativen Ideen zu skizzieren. Das LAG-Management unterstütze gern dabei, heißt es.

Beim ersten Förderaufruf hatte die Mitgliederversammlung insgesamt 35 Projekte bestätigt, laut Stand 25. Juni wurden davon bisher vier bewilligt.