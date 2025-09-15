Schnelle Rohrsanierung Innovatives Schlauch-Lining verkürzt Bauzeit in der Goethestraße
In der Goethestraße wird derzeit die Abwasserleitung auf rund 800 Metern Länge saniert. Und das mit einem innovativen Verfahren, das Zeit, Kosten und Emissionen spart.
Aktualisiert: 16.09.2025, 12:32
Gardelegen. - Noch sieht es hier nach Chaos aus: Absperrungen, Bagger und jede Menge Kabel. Doch auf der Baustelle in der Goethestraße geht es voran. Die Spezialtechnik für die Erneuerung der Abwasserleitungen von fast einem Kilometer Länge ist angekommen und bereits im Einsatz.