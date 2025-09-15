weather regenschauer
  4. Abwasserrohre in Goethestraße mit neuer Technik saniert

Schnelle Rohrsanierung Innovatives Schlauch-Lining verkürzt Bauzeit in der Goethestraße

In der Goethestraße wird derzeit die Abwasserleitung auf rund 800 Metern Länge saniert. Und das mit einem innovativen Verfahren, das Zeit, Kosten und Emissionen spart.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 16.09.2025, 12:32
Die Bauarbeiten an der Goethestraße gehen voran. Durch das neue Inliner-Verfahren werden die Abwasserleitungen erneuert, ohne die originalen Rohre aus dem Boden zu nehmen. Dadurch verkürzt sich nicht nur die Bauzeit, der Personalaufwand und die Kosten. Das Verfahren ist zudem auch klimaschonend.
Gardelegen. - Noch sieht es hier nach Chaos aus: Absperrungen, Bagger und jede Menge Kabel. Doch auf der Baustelle in der Goethestraße geht es voran. Die Spezialtechnik für die Erneuerung der Abwasserleitungen von fast einem Kilometer Länge ist angekommen und bereits im Einsatz.