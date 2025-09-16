Prominenter Ausflug nach Berlin Klötzerin besucht den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue
Die Klötzer Vereinsvorsitzende Vanessa Fröhlich war beim Bürgerfest mit Bundespräsident Steinmeier dabei. 4.000 geladene Gäste kamen zur letzten Veranstaltung vor der Sanierung.
Aktualisiert: 16.09.2025, 16:35
Berlin/Klötze. - Sichtlich beeindruckt kehrte die Klötzerin Vanessa Fröhlich am Wochenende aus der Bundeshauptstadt in ihre Heimat-Kommune zurück. Die Vorsitzende vom Verein „WirFürEuch“ war am Freitag Gast beim traditionellen Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Zu dem Treffen im Park am Schloss Bellevue waren 4.000 Bürger eingeladen. Damit wollte sich Steinmeier bei ehrenamtlich engagierten Menschen aus ganz Deutschland bedanken.