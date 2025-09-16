Die Klötzer Vereinsvorsitzende Vanessa Fröhlich war beim Bürgerfest mit Bundespräsident Steinmeier dabei. 4.000 geladene Gäste kamen zur letzten Veranstaltung vor der Sanierung.

Vanessa Fröhlich aus Klötze war in Berlin beim Bürgerfest dabei. Dort traf sie Torsten Beinhauer von der Bundeswehr-Uni Hamburg.

Berlin/Klötze. - Sichtlich beeindruckt kehrte die Klötzerin Vanessa Fröhlich am Wochenende aus der Bundeshauptstadt in ihre Heimat-Kommune zurück. Die Vorsitzende vom Verein „WirFürEuch“ war am Freitag Gast beim traditionellen Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Zu dem Treffen im Park am Schloss Bellevue waren 4.000 Bürger eingeladen. Damit wollte sich Steinmeier bei ehrenamtlich engagierten Menschen aus ganz Deutschland bedanken.