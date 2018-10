"Herz außer Takt; Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung", lautet das Thema des diesjährigen Herzaktionstages im Altmark-Klinikum Gardelegen.

Gardelegen l Deutschlandweit leiden mehr als 1,8 Millionen Menschen unter Vorhofflimmern, informierte gestern Dr. Michael Schoof, Ärztlicher Direktor des Altmark-Klinikums, in Vorbereitung auf den Herzaktionstag in Gardelegen am Sonnabend, 10. November. Wichtig sei es, diese Erkrankung zu erkennen, fügte er hinzu, denn unter Umständen geht das Vorhofflimmern schweren Komplikationen voraus. So ist Vorhofflimmern häufig als Ursache des Schlaganfalls zu nennen. Vor allem jene Patienten, die schwere Schlaganfälle erlitten, waren zuvor von Vorhofflimmern betroffen, so der Ärztliche Direktor. Deutschlandweit werden über 35.000 Schlaganfälle pro Jahr durch Vorhofflimmern verursacht, wie die Deutsche Herzstiftung informiert.

Um vor Schlaganfall zu schützen, müssen gerinnungshemmnende Medikamente eingenommen werden. Vor allem die neuen Medikamente weisen eine geringere Gefahr von Blutungskomplikationen und Hirnblutungen auf.

Vorträge zu Vorhofflimmern und Gerinnung

Problematisch ist, dass das Vorhofflimmern bei vielen Patienten ohne Symptome oder Beschwerden auftreten können und daher lange Zeit unbemerkt bleibt. Schoof rät Risikopatienten und Menschen ab dem 60. Lebensjahr dazu, regelmäßig den eigenen Blutdruck zu messen. „Viele Blutdruckmessgeräte zeigen auch die Herzfrequenz an. Wichtig ist, darauf zu achten, ob die Frequenzen häufig wechseln“, sagte Schoof.

Stellt der Arzt Vorhofflimmern bei einem Patienten fest, werde individuell abgestimmt, ob die Behandlung medikamentös erfolgt, um die Herzfrequenz abzusenken, oder eine Katheterablation erfolgen sollte. Vorhofflimmern wird durch elektrische Stör-Impulse aus den vier Lungenvenen, die in den linken Vorhof einmünden, ausgelöst. Bei letztgenannter Methode werden durch gezieltes Setzen von Verödungszonen elektrische Barrieren zwischen den Lungenvenen und dem Vorhof aufgebaut, so Schoof.

AOK und Rosengesundheitszentrum vor Ort

Beim Herzaktionstag am Sonnabend, 10. November, im Konferenzraum des Altmark-Klinikums können sich Interessenten und Betroffenen über Diagnostik und Therapie von Vorhofflimmern informieren. Der Aktionstag im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung dauert von 10 bis 13 Uhr an. Schoof wird Vorträge zum Vorhofflimmern und zur Gerinnungshemmung halten. Die AOK ist mit einem Stand zur gesunden Ernährung vertreten, schließlich sei eine gesunde Ernährung eine wichtige Basis, um Herzerkrankungen vorzubeugen, so Wilma Struck, von der Landesrepräsentanz der AOK. Das Rosengesundheitszentrum Gardelegen lädt zum Gesundheitscheck ein.