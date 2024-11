Gardelegen. - Das Wohngebiet Schlüsselkorb in Gardelegen – ein sozialer Brennpunkt in der Stadt? Ja und Nein, sagt Sieghard Dutz. Er ist seit 1994 für die Linke im Stadtrat, wohnt seit Jahrzehnten im Schlüsselkorb und war früher als Streetworker tätig. Er kennt die Straßen in Gardelegen und die Probleme. Die Sozialarbeit kann der Rentner bis heute nicht ablegen. Er gilt als „Bürgermeister des Schlüsselkorbs“, ist täglich in der Plattenbausiedlung unterwegs, führt Gespräche, hilft, wo Hilfe gebraucht wird. Und er bricht eine Lanze für die Gruppe, die täglich an der Ecke Straße der Republik Alkohol verkonsumiert. Assi-Treff, Trinker-Treff, Promi-Eck – der Bereich hat mehrere Namen. Denn der Anblick ärgert viele Menschen, die dort wohnen, Eltern von Kindern, deren Schulweg täglich dort vorbeiführt, Vermieter von Wohnungen.

