Von außen nicht mehr wiederzuerkennen ist das alte Gericht in der Kalbenser Altstadt. Der Verein Künstlerstadt Kalbe hat dort ordentlich investiert.

Altes Gericht von Kalbe in neuem Glanz

Das alte Gericht in Kalbe nach der Fassadensanierung. Gerade wird noch die Eingangstür eingebaut.

Kalbe - In Kalbe ist gestern Abend der 12. Internationale Sommercampus eröffnet worden. Und wie in jedem Jahr werden für die mehrmonatige Veranstaltungsreihe, bei der internationale Künstler in der Milde-Stadt arbeiten und logieren, auch die Räume des alten Gerichts genutzt. Allerdings ist das Gebäude, das seit mittlerweile fünf Jahren dem Verein Künstlerstadt Kalbe gehört – er hatte es für einen symbolischen Preis von der Stadt übernommen –, von außen nicht mehr wiederzuerkennen. Es zeigt sich mit einem völlig neuen Antlitz.