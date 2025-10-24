Gelogen und abgetaucht? „Eine irre Geschichte“: Warum ein Mann den Reitvereinschef verklagte
Der Skandal um den Ex-Vorsitzenden des Reitvereins, der in Gardelegen Wellen schlägt, weitet sich aus. Warum jetzt sogar von einem Haftbefehl die Rede ist und was ein Mann aus Nordrhein-Westfalen damit zu tun hat...
Aktualisiert: 27.10.2025, 10:25
Gardelegen - Der Skandal um den Ex-Vorsitzenden des Reitvereins Gardelegen, gegen den Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue gestellt wurde, wird nicht nur in Sachsen-Anhalt verfolgt. Unternehmer Herbert Scholz aus Nordrhein-Westfalen wandte sich in dieser Woche an die Volksstimme. Warum er persönlich enttäuscht und sauer auf den Vorsitzenden ist ...