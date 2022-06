Altmarkkreis Salzwedel meldet fünf neue Infektionen

In der westlichen Altmark sind wieder Corona-Infektionen verzeichnet worden. Außerdem wird in Gardelegen im Rahmen des Heimatfestes wieder gegen das Coronavirus geimpft.

Altmarkkreis (vs) - Die Zahl der laborbestätigten Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie steigt auch im Altmarkkreis Salzwedel an. am 10. September hat die Statistik des Robert-Koch-Institutes fünf neue Fälle vermeldet.