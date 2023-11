Mit Jagdhornbläsern, Gesangsverein und Organistin: In Letzlingen wird am Sonntag ein Hubertusgottesdienst gefeiert.

Am 5. November: Hubertusgottesdienst in Letzlinger Schlosskirche

Musik in der Kirche

Die Parforcehornbläser treten in Letzlingen auf.

Letzlingen. - Die Parforcehornbläser Mildetal Gardelegen, der Männergesangverein Letzlingen 1876, die Letzlinger Jagdhornbläser und Organistin Monika Wrobel gestalten am 5. November einen Hubertusgottesdienst mit Pfarrer Gerd Hinke. Dazu sind neben der Kirchengemeinde alle musikalisch und jagdlich Interessierten eingeladen. Es werden besinnliche, aber auch heitere Musikstücke zu Gehör gebracht. Beginn ist um 14 Uhr.

Der Hubertusgottesdienst in der Schlosskirche ist eine gewachsene Tradition seit Mitte der 90er Jahre. Er findet in diesem Jahr zwei Tage nach dem 3. November, dem Hubertustag, an dem die Jäger ihrem Schutzpatron gedenken, statt. Der heilige Hubertus gilt als Begründer der Waidgerechtigkeit.