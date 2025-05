Die Bauarbeiten an der Lüderitzer Straße/ Ecke Gardelegener Straße schreiten voran. Ab wann der Weg zum Pendlerparkplatz am Stendaler Bahnhof wieder frei ist.

Freie Fahrt zum Bahnhof in Stendal ist in Sicht

Stendal - Seit Anfang des Jahres ist die Lüderitzer Straße auf Höhe der Gardelegener Straße in Stendal gesperrt. Bahnpendler erreichen die Parkplätze in Röxe nur über einen drei Kilometer langen Umweg. Die freie Fahrt zum Bahnhof in Stendal ist nun in Sicht.