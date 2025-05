Burg will ein neues Gewerbegebiet neben der A2 bei Madel schaffen. Die Einwohner des Ortsteil fordern strenge Schutzmaßnahmen. Jetzt liegen erste Planungen dafür vor.

Planung für Gewerbepark an B246a: Wie Einwohner von Burg-Madel vor Lärm und Licht geschützt werden sollen

Investition an A2

Burg. - „Nichts ist in Stein gemeißelt“, sagt Planer Nils Funke. Das betrifft die Vorplanungen für das künftige Gewerbegebiet Madel an der B246a. Er und Investor Raphael Deipenbrock stellten jetzt in drei Fachausschüssen des Burger Stadtrates die Entwürfe für das Areal vor, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird und bebaut werden soll.