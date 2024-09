Ein Familienunternehmen in Letzlingen hat große Zukunftssorgen mit Blick auf die Einnahmeausfälle durch die Baustelle an der B 71 mit Komplettsperrung des Heidedorfes.

Alexander Torge fürchtet um die Existenz seiner Tankstelle in Letzlingen im Zusammenhang mit der Baustelle B 71 in Letzlingen.

Letzlingen. - Es ist still geworden im Heidedorf Letzlingen mit der Baustelle an der B 71 mit Vollsperrung ab Ortsausgang in Richtung Haldensleben. Wo sonst hunderte von Fahrzeugen, darunter auch viel Schwerlastverkehr, täglich durchrollen, gibt es derzeit kaum noch Durchgangsverkehr im Ort – und das dürften die Gewerbetreibenden im Dienstleistungssektor deutlich spüren. Dazu gehört auch die Tankstelle Torge.