Beim grundhaften Ausbau der B188 in Solpke gibt es aktuell einen Bauverzug von zwei Wochen. Die Volksstimme fragt nach den Gründen

Asbest: Die B 188 in Solpke noch bis 11. Oktober dicht

Eine himmlische Ruhe im Schein der Abendsonne und Durchfahrt verboten – das wird für die Ortsdurchfahrt der B188 in Solpke noch zwei Wochen länger der Fall sein. Die Bauarbeiten werden erst Mitte Oktober fertig sein.

Solpke. - Die Anwohner an den Umleitungsstrecken für die Baustellen B 71 bei Letzlingen und B 188 bei Solpke sind zwar schon recht genervt von dem Fahrzeugverkehr, der täglich durch die Orte rollt. Sie müssen sich, was die B 188 betrifft, aber noch weiter in Geduld üben. Denn diese Baustelle wird nicht, wie ursprünglich geplant, Ende September fertig, sondern erst zwei Wochen später.