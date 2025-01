Sie töpfert in Vollzeit: Lorna Berth hat ein Atelier in der Gardelegener Innenstadt eröffnet.

Gardelegen. - Was mit einem Mutter-Kind-Kurs begann, füllt jetzt ein ganzes Atelier in der Gardelegener Innenstadt. Lorna Berth hat ihren Traum einer eigenen Künstlerwerkstatt in die Realität umgesetzt. Sie töpfert nun in Vollzeit und bietet Kurse für Groß und Klein an.