Auch in Gardelegen: Inventur der Bevölkerung

Die Erhebungsstelle des Zensus 2022 ist in der Hansestadt. Für die notwendigen Interviews werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die eine attraktive, steuerfreie Aufwandsentschädigung erhalten. Was sind ihre Aufgaben?

Saskia Kusian (Leiterin der Erhebungsstelle in Gardelegen, links) und Mitarbeiterin Sandra Elstner.

Gardelegen (vs) - Zurzeit arbeiten Saskia Kusian und Sandra Elstner noch zu zweit und bereiten alles vor – bald hat Kusian als Leiterin der Erhebungsstelle Zensus der Hansestadt Gardelegen hoffentlich viele Mitarbeiter. Denn zirka 60 werden dringend für Haushaltsbefragungen in den Einheitsgemeinden Gardelegen, Klötze und Kalbe sowie in den Gemeinden Jübar und Beetzendorf gebraucht. Laut Kusian gibt es bisher 23 Interessenten, die sich gemeldet haben.