Mieter der Wobau in Gardelegen werden aufgefordert, ihre Räder zu kennzeichnen, angeblich werden diese sonst entsorgt. Das sorgt für Diskussionen auf Facebook. Was tatsächlich dahintersteckt ...

In der Hansestadt Gardelegen werden Fahrräder, die gefunden werden, nach einer gewissen Frist versteigert. Auch in den Kellern der Wobau-Blocks finden sich offenbar Räder, die niemandem zu gehören scheinen.

Gardelegen. - Ein Facebook-Post auf „Gardelegen Community“ sorgte jüngst für Entrüstung. Angeblich müssen alle Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Gardelegen (Wobau) ihre Fahrräder im Keller künftig mit ihrem Namen beschriften, weil diese sonst entsorgt werden. „Leute, wo sind wir hier denn gelandet? Hat die Wobau keine neuen Hobbys mehr? Einfach nur lachhaft“, schreibt ein Mann. Andere bestätigen, dass es Aushänge mit einer solchen Aufforderung gibt.