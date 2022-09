Aus dem Gericht Prozess gegen Serben in Gardelegen: Profiplantage mit 859 Hanfpflanzen

Genau 859 Cannabispflanzen und Reste von bereits abgeerntetem Marihuana wurden bei der Razzia am 23. Februar dieses Jahres im Haus an der Bahnhofstraße in Gardelegen sichergestellt. Darüber berichteten am Donnerstag, 15. September, zwei Polizeibeamte im Amtsgericht bei der Fortsetzung der Verhandlung gegen zwei Serben.