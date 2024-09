In der Aula des Gymnasiums Gardelegen wurde gestern eine Kunstausstellung der elften Klassen eröffnet. Das geschah mit aufrührenden Videos, inklusive passender Musik und einem Theaterstück zum Thema Rassismus. Die Ausstellung und Projekte sind das Ergebnis einer ganzen Woche mit dem Thema „(Un)Gleichheit und Demokratie“, in der die Schüler sogar einen „Inspirations-Ausflug“ zur Banksy-Ausstellung nach Magdeburg machten, so Lehrerin Nancy Müller-Mühl.

Weiter betonte sie: „Die Projekte beziehen sich nicht nur auf Kunst, sondern auch auf viele andere gesellschaftliche Bereiche wie Geschichte, Nachhaltigkeit oder Sozialkunde“. Im Foto zu sehen ist das Kunstwerk von Josefa Birner (von links), Hanna Mertens, Jana Krieg und Michelle Hötling. Sie haben die Emotionen, die sie mit Demokratie verbinden, künstlerisch dargestellt. Dabei wurde das Innerliche sozusagen nach Außen getragen, daher der Titel „Inside Out“.