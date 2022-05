Avacon legt in Neuendorf bei Kalbe Gasleitungen tiefer - Versorgung eingeschränkt?

Wegen Problemen bei den Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Neuendorf am Damm muss die Avacon die Gasleitung tiefer legen. Wird den Anwohnern dafür der Hahn zugedreht?

In Neuendorf am Damm wird die Ortsdurchfahrt saniert. Dafür müssen jetzt sogar Versorgungsleitungen weichen.

Neuendorf am Damm - Kaum haben die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm begonnen, gibt es auch schon die ersten Probleme. Nun äußert sich auch die Avacon zu den Schwierigkeiten, die einige Versorgungsleitungen bei der Baumaßnahme bereiten. Bereits am Dienstag sollen Arbeiten an den betreffenden Leitungen erfolgen.