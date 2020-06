Auf dem Norma-Gelände in Kalbe entsteht ein Kombigeschäft aus Bäckerei und Fleisch- und Wurstwaren.

Kalbe l Auf dem Norma-Gelände an der Alte Bahnhofstraße in Kalbe wird seit einigen Tagen gebaut. Ein Teil des Parkplatzes ist derzeit nicht mehr nutzbar. Dort wird geschachtet und es lagern Baumaterialien. Grund der Maßnahme ist die Schaffung einer neuen Filiale der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH. „Wir errichten ein Kombigeschäft gemeinsam mit der Bäckerei Kerkow“, berichtet Jörg Viehmann, Geschäftsführer des Stendaler Fleischverarbeitungsbetriebes. Die Bäckerei ist am Norma-Markt bereits angesiedelt.

Entstehen soll eine gemeinsame Geschäftsfläche mit einer Flächengröße von rund 200 Quadratmetern. Dort werden die Verkaufsstände beider Geschäfte eingerichtet. Hinzu kommen Sitzmöglichkeiten. Die Kunden haben dort also die Möglichkeit, Speisen und Getränke einzunehmen. Es soll dann auch ein Mittagstisch angeboten werden, wie Jörg Viehmann informiert. Stühle und Tische sollen bei entsprechender Witterung auch unter freiem Himmel aufgestellt werden können.

Drei Monate Bauzeit

Baubeginn war in der zurückliegenden Woche. Die Erteilung der Baugenehmigung habe mit mehreren Monaten ungewöhnlich lange gedauert, so der Geschäftsführer. Die Bauzeit sei mit rund drei Monaten veranschlagt. Danach solle die Eröffnung der Filiale erfolgen.

Die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH hatte zuletzt in Kalbe eine Filiale im Bereich des NP-Marktes, der im Frühjahr vergangenen Jahres abgebrannt war. Etwa zwei Wochen später bot das Unternehmen dann Fleisch- und Wurstwaren in einem Verkaufswagen auf dem Norma-Parkplatz an. Dort soll nun auch die neue Filiale entstehen. „Wir möchten in Kalbe bleiben“, begründet der Geschäftsführer die Initiative. Das Angebot werde angenommen und der Einzugsbereich erstrecke sich über die Nachbarorte hinaus, so Viehmann.