Der Start der Bauarbeiten an der B188n um Miesterhorst rückt näher. Wann genau es los gehen kann, hängt an einer Entscheidung über den Bundeshaushalt 2025.

Miesterhorst. - In der Region Gardelegen stehen teils seit Jahrzehnten drei Umgehungsstraßenprojekte an der B 71 und B 188 auf dem Papier. Dazu gehören die Umgehungsstraßen für Estedt, Kloster Neuendorf-Jävenitz-Hottendorf und Miesterhorst. Allerdings scheint es nicht so richtig voran zu gehen mit den geplanten Straßenbauprojekten. Die Volksstimme informiert in drei Teilen über den jeweils aktuellen Stand. Teil 3: B 188 n, die Ortsumgehung für Miesterhorst.