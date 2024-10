Die Verkehrsbelastung für die Orte an der B 71, wie hier in Estedt, ist groß. Seit Jahren werden Ortsumgehungen gefordert. Für die Estedter Umgehung läuft aktuell die Entwurfsplanung. Bis zum Baubeginn wird es also noch dauern.

Estedt - In den Nachwendejahren schien doch alles viel, viel schneller zu gehen. Die Jahre Mitte bis Ende der 1990-er Jahre waren in der Region Gardelegen jedenfalls die Baujahre. Beispielsweise wurde die Miester Ortsumgehung nach 22-monatiger Bauzeit am 22. August 1995 freigegeben. Am 11. Juni 1996 folgte der erste Abschnitt der Gardelegener Umgehungsstraße. Doch in Sachen Ortsumgehung Estedt, Kloster Neuendorf, Jävenitz, Hottendorf und Miesterhorst scheint es nicht so recht voranzugehen. Die Volksstimme informiert in drei Teilen über den jeweils aktuellen Stand. Teil 1: Estedt.