Wenn neu gebaut werden soll, sind Anwohner und Nachbarn nicht immer begeistert. In Gardelegen kann jeder Bürger Einwände vorbringen, Entscheidungen beeinflussen oder sogar klagen.

Dichte Bebauung: Wenn in der Nachbarschaft auf der grünen Wiese plötzlich PV-Anlagen, Windräder oder Einfamilienhäuser entstehen sollen, sind Anwohner nicht immer einverstanden. Sie können die Entscheidungen zu Bauplänen aber beeinflussen.

Gardelegen. - Egal ob Photovoltaik und Windkraftanlagen am Dorfrand oder ein neues Wohngebiet für Familien: Bevor in Gardelegen gebaut wird, steht immer ein langes Verfahren. „Die Langweiligkeit hört da auf, wo man selbst betroffen ist“, weiß Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Viele Bürger fühlen sich machtlos, wenn Investoren in der Nachbarschaft Pläne haben, die ihnen nicht gefallen. Doch sie können Einfluss auf den Entscheidungsprozess nehmen.