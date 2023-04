Rundgang über das historische Gelände der Gedenkstätte während des Besuchs der Association Française Buchenwald Dora et Kommandos am 13. April 2023.

Gardelegen (vs) - Von 13 bis 17 Uhr ist am 30. April die Dauerausstellung „Gardelegen 1945: Das Massaker und seine Nachwirkungen“ im Dokumentationszentrum für das individuelle Besuchspublikum zugänglich. Der neue begleitende Katalog zur Dauerausstellung ist im Buchverkauf am Informationstresen in den vier Sprachversionen Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch erhältlich. Das Außengelände der Gedenkstätte kann ganztägig besichtigt werden.

Um 14 Uhr beginnt vor dem Eingang des Dokumentationszentrums dann ein begleiteter öffentlicher Rundgang mit der Besichtigung des Außengeländes und der Dauerausstellung.

Die Gedenkstätte erinnert am historischen Tatort an das Massaker von Gardelegen am 13. April 1945. Bei diesem Gewaltverbrechen wurden kurz vor Kriegsende mehr als 1000 Häftlinge aus den KZ-Komplexen Mittelbau und Neuengamme in der Isenschnibber Feldscheune ermordet. Es handelte sich europaweit um eines der größten nationalsozialistischen Todesmarschverbrechen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Besuch der Gedenkstätte Gardelegen, der Eintritt ins Dokumentationszentrum und die Teilnahme am begleiteten Rundgang sind kostenfrei. Spenden für die Bildungsarbeit der Gedenkstätte sind vor Ort dankbar willkommen.