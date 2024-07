Der Wasserdruck an einem neu gebauten Eigenheim in Ackendorf bei Gardelegen ist zu gering, findet der Hausbesitzer. Der Wasserverband Gardelegen sieht das anders.

Ackendorf. - Es gibt sie auch in diesem eher regenreichen Jahr, die heißen, sonnigen Tage, an denen man sich abends nur nach einer erfrischenden Dusche sehnt. Für einen Anwohner Am Reuthen in Ackendorf scheint dabei aber kein befriedigendes Gefühl aufzukommen. Er findet: „Hier muss bitte unbedingt etwas geschehen.“