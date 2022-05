Corona Belastet Corona die Psyche der Gardelegener?

Ausgehbeschränkungen, Kontaktverbote, angeordnetes Homeoffice, geschlossene Kitas und Schulen – so sah das Leben in den vergangenen zwei Corona-Jahren aus. Und auch wenn derzeit alle Einschränkungen aufgehoben sind, so stellt sich die Frage. Hatte die Pandemie Auswirkungen auf die Psyche der Menschen in Gardelegen?