Ein Fall aus Gardelegen zeigt: Wer am Wochenende dringend ein Rezept für ein lebenswichtiges Medikament braucht, muss mobil sein oder ein gutes Netzwerk im Verwanden oder Freundeskreis haben. Kann ein Telearzt die Lösung werden?

Bereitschaftspraxis nur in Stendal: Ohne Auto zum Arzt? Das wird schwierig.

Gardelegen. - Das hätte nicht passieren dürfen. Ist es aber: Ein lebenswichtiges Medikament ist ausgegangen. Das bemerkt eine Gardelegenerin kürzlich leider erst an einem Freitagnachmittag. Der Schreck ist groß. In der dünnbesiedelten Region, ohne Führerschein und Auto wird das nämlich absolut zur Herausforderung. Was nun?