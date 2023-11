Gardelegen - Das „Büchsenfest“ beim Männerchor Eintracht Gardelegen im Schützenhaus hat eine schöne lange Tradition. Das Besondere daran: Zu der Feier werden auch immer die Sangesschwestern sowie die Witwen verstorbener Sänger eingeladen. So auch wieder am vergangenen Wochenende. Geert Weber-Jaenicke, 1. Vorsitzender des Chores, konnte eine große „Schar“ an Gästen begrüßen, berichtet Vereinsvorstand Klaus Bernstein. „Natürlich begannen die Sänger mit einem Ständchen, und wir erfreuten mit frohem Gesang die Damen“, so Bernstein. Auch das hat Tradition, ebenso wie seit vielen Jahrzehnten die Auszeichnungen und Ehrungen verdienter Sänger – diesmal für die Vereinsjahre 2022 und 2023.

In diesem Jahr hatte der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Bundespräsident a.D. Christian Wulff, vier Urkunden an den Männerchor Eintracht Gardelegen ausgegeben. Zu diesem Büchsenfest gab es indes eine ganz besondere Ehrung: „eine wahrlich überragende Leistung“, die nach Rücksprache mit dem Chorverband Sachsen-Anhalt „zu den ganz großen Ausnahmen zählt“, so Bernstein. Denn der langjährige, ehemalige Vereinsvorsitzende und Ehrenpräsident des Männerchores Eintracht Gardelegen 1881, Peter Jaenicke, durfte die Goldene Ehrennadel für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft im Chor entgegennehmen.

Dass diese Würdigung so selten ist, liege an den offiziellen Bedingungen für die Ehrung, erläutert Bernstein. Sie setze nämlich eine aktive Mitgliedschaft voraus. Auf Peter Jaenicke trifft das zu: Der Gardelegener singt „bis zum heutigen Tag im zweiten Bass aktiv mit“.

Über eine Urkunde und die Goldene Ehrennadel für 50-jährige aktive Mitgliedschaft konnten sich zudem Siegfried Fischer und Manfred Kutschker freuen. Sangesbruder Eberhard Schang bekam diese Ehrung postum, da er im Jahr der aktiven Mitgliedschaft leider verstarb. Die Goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft und eine Urkunde vom Chorverband Sachsen-Anhalt erhielt Erich Baster. Es folgten noch interne Ehrungen, die Geert Weber-Jaenicke vornahm. Er verwies zudem „mit großem Stolz und Zuversicht auf das Chorjahr 2023“, betonte Bernstein. Der Männerchor Eintracht Gardelegen gehöre nämlich zu den glücklichen Chören, die in den Reihen der Sänger sogar personelle Verstärkung gefunden haben.

Angestoßen wurde dann auf die Zukunft, vor allem auf die nahe: In der kommenden Advents- und Weihnachtszeit absolvieren die Sänger traditionsgemäß nämlich ihre Hauptsaison.