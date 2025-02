Was Nutzer in diesem Jahr erwarten können

Kalbe. - Auf den ersten Blick ist das Interesse am Angebot der Kalbenser Bibliothek im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 zurückgegangen. Doch das ist nicht der Fall. Aus betriebsbedingten Gründen konnte die städtische Einrichtung nicht so häufig öffnen wie in den Vorjahren. Bibliotheksleiterin Birgit Rink hofft, dass die absoluten Zahlen bei den Besuchern und Entleihungen in diesem Jahr steigen werden, wenn es wieder mehr Öffnungstage gibt. Hoffnungen setzt Rink dabei unter anderem in das Lesepatenprojekt, das zum Ende des vergangenen Jahres gestartet ist.