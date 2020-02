Die Bibliothek soll für Heranwachsende zu einem Erlebnisort werden. Der Fokus liegt dabei in diesem Jahr beim Lesesommer XXL am 6. Juli.

Gardelegen l Er ist ein moderner Magier, denn Jean Olivier aus Osnabrück arbeitet mit innovativer Technik, um seine Showbesucher zu verzaubern. Smartphones, Tablets und Drohnen sind die Hightech-Requisiten des deutsch-französischen Zauberkünstlers. Und genau die wird er am 6. Juli im Gardelegener Schützenhaus präsentieren. Denn dort findet an diesem Tag, wie Gudrun Oelze vom Vorstand des Fördervereines der Gardelegener Bibliothek mitteilte, der landesweite Auftakt des Lesesommers XXL statt, an dem sich die Gardelegener Bibliothek in diesem Jahr zum elften Mal beteiligen wird.

Und den Lesesommer XXL hat der Förderverein in diesem Jahr auch besonders im Fokus. Denn er unterstützt das Bemühen der Bibliothek, sich angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels verstärkt dem Besucher statt dem Buch zuzuwenden. Besonders für die Heranwachsenden der Stadt Gardelegen soll ihre Bibliothek zu einem Erlebnisraum werden, meint der Vorstand des Vereines. Darum wird 2020 der traditionelle Lesesommer XXL ganz besonders gefördert, zumal der landesweite Auftakt in Gardelegen erfolgen wird.

Zum Abschluss des Lesesommers wird dann eine holländische Zirkusgruppe vor jungem Publikum in Gardelegen das Entstehen eines Buches in allen Facetten von der Idee des Schriftstellers bis zur bunten Präsentation des traditionellen Druckverfahrens veranschaulichen.

Bibliothek als lebhafter Kommunikationsort

Der Förderverein der Bibliothek begleite in diesem Jahr finanziell aber nicht nur unter anderem das Zirkusschauspiel „Einband, Blätter und Schrift“ sowie die Aufführung des Wolfsburger Figurentheaters mit der Inszenierung „Der kleine Drache Kokosnuss“ am 29. Februar in der Bibliothek, sondern auch speziell an Kinder und Jugendliche gerichtete Angebote ganz ohne Bücher, berichtete die stellvertretende Vereinsvorsitzende Bettina Timme. Weil gemeinsames Spielen im Erlebnisraum Bibliothek weit mehr als ein reiner Zeitvertreib ist, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung sozialer Kompetenzen leistet, unterstützt der Verein den Wandel des einst ausschließlich ruhigen und konzentrationsfördernden Bildungs- hin zu einem gleichzeitig geselligen und lebhaften Kommunikationsort. Wenn dort am Sonnabend, 14. März, das vermutlich erste Kickerturnier Gardelegens startet, können die jungen Spielerinnen und Spieler ihr Können an einem bibliothekseigenen modernen Spieltisch unter Beweis stellen, dessen Anschaffung vom Förderverein finanziell mit unterstützt wurde.

„Natürlich widmen wir uns 2020 aber auch traditionellen Veranstaltungen rund ums Buch“, versicherte Bettina Timme. So wird der Gardelegener Hobby-Historiker Torsten Haarseim am Freitag, 27. März, erneut zu Gast in der Bibliothek sein und nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr sich dort anhand zahlreicher Dokumente und Fotos nochmals der Frage zuwenden, was die Menschen in der Hansestadt über die Zeit des Nationalsozialismus wissen konnten.

Einen Monat später kommt dann anlässlich des Welttages des Buches Max Heckel aus Stendal ein weiteres Mal nach Gardelegen, um am Freitag, 24. April, in der Bibliothek mit seiner Formation Kopinsky literarisch-musikalisch „pädagogische Lieder“ zu lyrischen Weisheiten von Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz und Heinrich Hoffmann zu präsentieren – natürlich augenzwinkernd, kritisch und zerstreuend.

Und last but not least können sich die Bücherfreunde auch 2020 wieder aufs Stöbern bei Flohmärkten des Fördervereines freuen. Spenden dafür werden am ersten Sonnabend im April in der Bibliothek entgegengenommen.