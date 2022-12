Blackout: Wo in Kalbe aufwärmen?

Kalbe - Was ist im Krisenfall zu tun, wenn flächendeckend Strom und/oder Gas ausfallen? Gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern bespricht Karsten Ruth, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe, dieses Szenario. Deutlich macht er: „Der Krisenstab sitzt in Kalbe.“ Die Ortsbürgermeister haben die Aufgabe, vor Ort Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Ebenso erhalten sie Informationen aus dem Krisenstab. So erfolgt ein „Informationsaustausch in beide Richtungen." Nicht erwünscht sind Parallelstrukturen ohne Abstimmung mit dem Krisenstab, die dazu führen, dass Ressourcen gebunden werden, so Ruth.