Boryszew: In Gardelegen droht ein Streik, der auch VW treffen soll

Gardelegen - Heiße Wurst und dazu scharfe Worte von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) bekam die Belegschaft der Boryszew GmbH Gardelegen zum Mittag serviert. Die Geschäftsführung des Unternehmens wollte ihren Senf zu der tariflichen Protestkundgebung nicht dazugeben. „Wir machen keine Kompromisse mehr, selbst, wenn dann die Bänder stillstehen“, kündigte Gewerkschaftssekretär und Verhandlungsführer Jan Melzer am Dienstag per Megafon-Durchsage an. Laut erhob sich daraufhin vor den Unternehmenstoren ein zustimmendes Rassel- und Trillerpfeifenkonzert der Mitarbeiter der Boryszew GmbH.