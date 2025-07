Genthin - Was ist eigentlich mit dem Stadtkulturhaus in Genthin? Diese Frage wird in Genthiner Vereinen und der Öffentlichkeit wieder lauter gestellt. Nachdem noch vor wenigen Jahren regelmäßig in städtischen Gremien über Zuschüsse, Betrieb und Fortbestand diskutiert wurde, gibt es aktuell keine neuen Informationen von den Beteiligten. Nur der Eigentümer äußert sich.

