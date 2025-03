Boryszew-Pleite war in Polen längst bekannt - Mitarbeiter sind sauer

Der Eingang zur Boryszew Kunststofftechnik GmbH in Gardelegen

Gardelegen. - Während die Nachricht der Boryszew-Firmeninsolvenz in Gardelegen für die unmittelbar Betroffenen am Dienstag ziemlich überraschend kam, wurde diese in Polen - sehr zum Ärger einiger Mitarbeiter - schon etliche Tage zuvor öffentlich kommuniziert und kommentiert.