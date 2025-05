Wildtiere bei Hasselfelde Wildschweine an B 81 im Oberharz: Unfallgefahr besteht vor allem abends

Immer wieder begegnen Wanderer in der Nähe der Harzköhlerei Wildschweinen im Wald. Doch oft halten sich die Tiere auch nahe der Bundestraße 81 auf. Warum das Schwarzwild sich an die stark befahrene Straße wagt und was bei einer Begegnung zu beachten ist.