Peter zur Nieden übernimmt als Direktor die Leitung des Schönebecker Gerichts. Nach Jahrzehnten in der Rechtssprechung hat er nun vor allem verwaltende Aufgaben vor sich. So ganz hängt er die Richterrobe aber nicht an den Nagel.

Schönebeck. - Den größten Teil seines beruflichen Lebens hat Peter zur Nieden als Richter mit der Rechtsprechung verbracht, zuletzt als Vorsitzender Richter in verschiedenen Strafkammern am Landgericht Halle. Doch seit Mitte April stellt sich der 58-Jährige neuen Herausforderungen: Er ist der neue Direktor des Schönebecker Amtsgerichts und folgt damit auf Sigrun Lehmann, die nach rund 16 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand gegangen ist.