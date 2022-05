Braunkohleabbau im Gardelegener Ortsteil Lindstedt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

„Schreibt doch mal etwas über den Kohleabbau in Lindstedt.“ Dieser Anruf eines Miesterhorsters in der Volksstimme-Redaktion machte neugierig. Davon hatte noch niemand etwas gehört. Eine Nachfrage bei Ortsbürgermeister Siegfried Jordan ergab: Ja, bei Lindstedt wurde Kohle gefördert, wie in der Chronik nachzulesen ist.

Der Kohlenschacht damals (kleines Foto) und heute – ein Teich, umsäumt von Bäumen. Nichts erinnert mehr an das, was hier einmal war.

Lindstedt - Generationen von Kindern der ortsansässigen Kita oder die Schüler der ehemaligen Schule in Lindstedt kennen den Kohlenschacht, berichtet Ortsbürgermeister Siegfried Jordan. Aber nicht als das, was er einmal war, sondern so, wie er sich heute darstellt. Nämlich als beschaulicher See, umrahmt von Bäumen und Sträuchern, an dem man herrlich spielen oder mit dem Fahrrad über die alten Abraumhalden krossen kann. So mancher Ausflug wurde dorthin unternommen, um mit den Mädchen und Jungen Wissensspiele zu machen und anschließend zu grillen.