In der Burgstraße brannte am Vormittag ein Dachstuhl. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Gardelegen - Die Gardelegener Feuerwehr rückte 20. Juni gegen 11 Uhr zu einem Brand in der Burgstraße aus. In einem der Häuser brannte der Dachstuhl. Von der Straße aus war allerdings kein Rauch zu sehen. Dennoch waren 18 Kameraden der Wehr vor Ort sowie Polizei und ein Krankenwagen. Denn in einem Haus hinter dem Fachwerk an der Straße brannten die Dachbalken.

Die genaue Ursache des Brandes sei noch unklar, berichtete Einsatzleiter Till Kern. Der Hauseigentümer habe das Feuer schnell bemerkt und entsprechend schnell auch reagiert. Er habe den Brand gelöscht und die Feuerwehr informiert.

Feuerwehrleute sicherten Dachstuhl

Die fuhr mit einem Kran hoch aufs Dach. Dort kontrollierten die Kameraden, ob nicht noch Glutnester vorhanden waren. Dafür legten sie die Balken von außen und von innen frei. „Im Dach ist jetzt ein großes Loch“, beschrieb Kern die Situation.

Einsturzgefährdet sei aber nichts, beruhigte er. Mit einer Wärmebildkamera maßen die Feuerwehrleute die Temperatur des Holzes. Als diese niedrig genug war, kehrten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute wieder zurück an ihre Arbeitsstellen.