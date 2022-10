Lehrermangel Brunau: Kindergartenkinder fürchten Lehrermangel

Unterrichtsfächer, die nicht sicher abgedeckt sind, Lehrer, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und deren Nachfolge nicht geklärt ist – das alles verunsichert Schüler und Eltern. Für eine bessere Unterrichtsversorgung und gegen den Lehrermangel protestierten Kinder und Eltern in Brunau.