Buntes Treiben am Friedenseck-Teich in Kalbe

Kalbe - So richtig anheimelnd wurde es erst mit Einbruch der Dunkelheit. Da leuchteten unzählige Lampen, aber auch Herrnhuter Sterne rund um den Kalbenser Friedenseck-Teich, den Stadtmitarbeiter und Feuerwehr zuvor festlich illuminiert hatten. Doch bereits am frühen Nachmittag drehten am Sonntag zahlreiche Besucher dort eine Runde um das idyllisch gelegene Gewässer an der Gartenstraße, wo knapp 20 Stände mit Köstlichkeiten, aber auch Kultur und Beschäftigungsangeboten für Kinder lockten.