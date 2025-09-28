weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Auszählung steht kurz bevor: Bürgerentscheid zu Windrädern im Wald: Gardelegener stimmen heute ab

Noch bis 18 Uhr haben in den Abstimmungslokalen der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen Bürger die Wahl: Wollen sie theoretisch Windräder im Wald zulassen - oder nicht?

Von Cornelia Ahlfeld und Stefanie Herrmann 28.09.2025, 15:32
Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts).
Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts). Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen - Um 8 Uhr öffneten am Sonntag in der ganzen Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen die Abstimmungslokale. Beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Kommune muss die Frage „Sind Sie dafür, dass die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen keine Sondergebiete für Windkraftanlagen in Waldgebieten ausweist – auch nicht für verfahrenskombinierte Anlagen, etwa zur Wasserstoffproduktion?“ mit „Ja“ - also grundsätzlich gegen Windräder im Wald - oder mit „Nein“ beantwortet werden. Noch bis 18 Uhr kann abgestimmt werden. (Artikel wird aktualisiert).