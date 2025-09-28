Noch bis 18 Uhr haben in den Abstimmungslokalen der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen Bürger die Wahl: Wollen sie theoretisch Windräder im Wald zulassen - oder nicht?

Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts).

Gardelegen - Um 8 Uhr öffneten am Sonntag in der ganzen Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen die Abstimmungslokale. Beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Kommune muss die Frage „Sind Sie dafür, dass die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen keine Sondergebiete für Windkraftanlagen in Waldgebieten ausweist – auch nicht für verfahrenskombinierte Anlagen, etwa zur Wasserstoffproduktion?“ mit „Ja“ - also grundsätzlich gegen Windräder im Wald - oder mit „Nein“ beantwortet werden. Noch bis 18 Uhr kann abgestimmt werden. (Artikel wird aktualisiert).