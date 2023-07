Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Wenn die Bürger der Einheitsgemeinde Kalbe am Sonntag, 24. September, an die Wahlurnen gebeten werden, um einen neuen Bürgermeister zu bestimmen, dann haben sie diesmal wirklich die Wahl. Denn neben den vier bisher bekannten Kandidaten Frank Kossow und Andreas Pietsch aus Kalbe, Karsten Klingbeil und Susann Schröder aus Engersen hat nun auch der Zierauer Dirk Szodrak seinen Hut in den Ring geworfen. Und da gibt es noch einen, der am Montag, 17. Juli, seine ausgefüllten Unterlagen im Rathaus bei Wahlleiterin Renate Ahlfeld abgeben will. Dort endet um 18 Uhr die Bewerbungsfrist.