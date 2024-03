Gardelegen/vs. - Jedes Jahr im Frühling geht es für Gudrun Gerecke wieder los. Sie ist seit vier Jahren Beetpatin im Bürgerpark und kümmert sich um zwei Staudenbeete im Eingangsbereich. Meist montags ist sie mit Hacke und Harke in den Beeten tätig.

„Ungefähr eine Stunde. Wenn man dranbleibt, ist es gut zu schaffen“, sagt die Gardelegenerin. Sie ist eine von wenigen Beetpaten, die es zurzeit noch gibt. Die meisten haben aus Alters-, Gesundheits- oder Zeitgründen aufgehört.

Die Hansestadt Gardelegen sucht daher in Zusammenarbeit mit dem Verein der BürgerparkMacher neue Beetpaten. Es geht um die Staudenbeete im Eingangsbereich des Parkes, außerdem um ein Kräuterbeet sowie ein Minzbeet, informiert Michaela Kuntzsch von der Gardelegener Stadtverwaltung.

Die BürgerparkMacher sind schon in Vorbereitung der Saison. Für Sonnabend, 6. April, sind alle Freiwilligen zum Frühjahrsputz ab 10 Uhr in den Bürgerpark eingeladen. Arbeitsgeräte können mitgebracht werden. Im Rahmen des Frühjahrsputzes werden alle Beete auf Stand gebracht, so dass Paten einen guten Start in die Saison haben. Um die BürgerparkMacher geht es auch beim Bürgerempfang der Hansestadt Gardelegen am Freitag, 5. April, im Schützenhaus.

Dort wird um Spenden gebeten – diesmal für die BürgerparkMacher. Die Spenden können alternativ im Vorfeld auf das Vereinskonto überwiesen werden (Konto-Daten auf der Homepage der Stadt Gardelegen unter Veranstaltungen). Anfragen für Spendenbescheinigungen können direkt an buergerparkmacher@gmx.de gesendet werden.

Das Geld ist für Baumanpflanzungen gedacht. Die BürgerparkMacher hatten sich 2021 als lose Interessengruppe gegründet, um den Bürgerpark weiterzuentwickeln und Veranstaltungen zu organisieren. 2023 wurde der Verein gegründet. Große Resonanz bei Teilnehmern und Gästen findet ihre Veranstaltung „Gardelegen spielt“, die zum vierten Mal im Bürgerpark stattfindet. Dieses Jahr am 15. September.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Beetpatenschaft hat, kann sich bei Michaela Kuntzsch unter 03907/775 39 26 melden oder eine Mail an gruen@gardelegen.de senden. Die Fläche wird vor Ort mit dem Interessenten genau abgestimmt. Auch ein halbes Beet kann übernommen werden.