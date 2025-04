Sie sehen die Wähler von Merz und der CDU auf Bundesebene getäuscht. Urte Rötz und Gerd Gies fordern per Petition eine Mitgliederbefragung für den Koalitionsvertrag.

Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz habe sich in den Kanzlerduellen hinsichtlich der Schuldenbremse ganz anders geäußert, als jetzt gehandelt werde, sagt Urte Rötz. Sie fühlt sich als Wählerin getäuscht.

Gardelegen - Sie war einst in verschiedene Funktionen innerhalb der CDU auf Orts-, Kreis- und Landesebene aktiv, unter anderem als Fraktionsvorsitzende im Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel und Mitglied im Landesvorstand. Heute sagt die Miesterin Urte Rötz: „Das, was im Moment in der Bundes-CDU passiert, spiegelt gefühlt nicht die Meinung der CDU vor Ort wider.“ Gemeinsam mit Gerd Gies, seines Zeichens erster Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, hat sie deshalb eine Petition im Internet gestartet unter dem Titel: „Die Mitglieder und Freunde der CDU fordern eine Mitgliederbefragung für den Koalitionsvertrag“.