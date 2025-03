Die Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft will sich für die Zukunft aufstellen, und setzt dabei auf die jüngere Generation, die am Anfang ihres beruflichen Lebens steht. Konkret geht es um bezahlbaren Wohnraum.

Chic, modern und günstig - Azubi-Wohnungen in Gardelegen

Die Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft hat ein Pilotprojekt gestartet und bietet bezahlbaren Wohnraum für Azubis an - mit Küche und Bad.

Gardelegen - Kein Wohnheimcharakter, sondern ein Gefühl von Selbstständigkeit – in beruflicher Sicht und auch im Alltag. Auszubildende, angehende Ärzte, Polizisten, also alle Menschen, die am Anfang ihres Arbeitslebens stehen, die stehen im Fokus eines Pilotprojektes der Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau). Und der Start scheint vielversprechend zu sein.