Zu ihrem traditionellen Frühlingskonzert luden am Sonntag die Mitglieder des Gardeleger Postchores ein. Foto: Malte Schmidt

Ein Frühlingskonzert mit zwanzig Liedern gab der Gardeleger Postchor im Rathaus. Viele treue Fans waren gekommen.

Gardelegen l „Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass sie trotz des wundervollen Wetters heute den Weg zu unserem Konzert gefunden haben“, sagte Chormitglied Christiane Exler am Sonntag im Rathaussaal von Gardelegen zu den rund 50 Gästen. Und diese freuten sich darüber, dass es viele verschiedene Lieder waren, die sie zu hören bekamen. Exler: „Wir haben für Sie 20 Lieder vorbereitet, die vom Essen, Trinken, der Liebe, von Schlafen und natürlich vom Singen handeln.“

Und davon handelte auch gleich das erste Stück „Viele verachten die edle Musik“ von Johann Caspar Bachofen. Weiterhin erklangen Lieder wie: „Frühlingszeit“, „Musikanten aus dem Bauerndorf“, „Hebt das Glas“, „Zufriedenheit“, „Ein schöner Tag“, „Nach der Arbeit ist gut ruh‘n“, „Abendstille überall“ oder „Ännchen von Tharau“ – um nur einige zu nennen.

Klangvielfalt erfreut die Besucher

Schon während des ersten Liedes merkte man den Sängerinnen und Sängern an, dass sie mit ihren Stimmen auf eine Art harmonieren, die den Zuhörern sichtlich gefiel. So waren es die besonderen Klangfarben der einzelnen Musiker, die das Konzert des Postchores zu einem musikalischen Genuss werden ließen. Verständlich, dass sich also einige der Zuhörer die Zeit dafür nahmen, um die Augen zu schließen, um die Melodien zu verinnerlichen und zu genießen.