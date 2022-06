Corona: Wieder Besuchsverbot in Gardelegener Johanniter-Pflegehäusern

Gardelegen - Die Mutter ist gut untergebracht, darüber ist ein Gardelegener Ehepaar auch sehr glücklich. Das Johanniterhaus Pfarrer Franz in Gardelegen ist ja auch ein besonders schönes Pflegeheim, zumeist mit Einzelzimmern, Dachterrasse, einem schmucken Gastrobereich und liegt dazu mitten in der Innenstadt. Oft und gern besuchen sie die alte Dame dort. Vor Anlauf und zu Beginn der Corona-Impfkampagne sei das zwar zeitweise nicht möglich gewesen, dafür hätten sie aber natürlich Verständnis gehabt, betont das Paar (Name der Redaktion bekannt) am Volksstimme-Telefon.