Ein Betriebsgebäude am Ipser brennt in Gardelegen brennt komplett aus. Sechs Wehren der Region vor Ort. Der Sachschaden ist enorm.

Feuerwehreinsatz in Gardelegen

Das gesamte Gelände stand am Freitagabend komplett unter Rauch. Auch die Kameraden auf der Drehleiter (im Hintergrund) hatten extrem schlechte Sicht.

Gardelegen. - Kein ruhiger Freitagabend für die Mitglieder von sechs Feuerwehren der Region: Um 18.21 Uhr wurden die Kameraden in Gardelegen, Solpke, Jävenitz, Kloster Neuendorf, Berge und Hottendorf gleichzeitig alarmiert. Die Leitstelle in Stendal hatte einen Einsatz der Stufe C ausgerufen.